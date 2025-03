Choc, tristesse, douleur : Dirk Nowitzki raconte comment il a vécu le trade de Luka Doncic

Dirk Nowitzki est pareil que nous. Enfin en mieux, c’est une légende des Dallas Mavericks quand même. Mais quand il s’agit de réagir au trade de Luka Doncic, il est pareil que nous. Enfin en pire, c’est une légende des Dallas Mavericks quand même. Donc il a forcément très mal vécu le départ de celui qu’il voyait comme son successeur. Il a raconté le moment où il l'a appris lors d'un podcast tenu par sa sœur.

« J’ai été choqué. C’est ça le mot. On faisait un voyage en famille, un petit tour en Asie puis on a fini aux Maldives (pareil que nous mais en beaucoup mieux que nous du coup – NDLR). C’était le dernier jour avant de rentrer. J’étais dans ma chambre en train de préparer mes affaires quand mon téléphone a commencé à exploser à coup d’appels et de messages. Je suis allé immédiatement sur Twitter et j’ai été choqué, comme tout le monde. Je pense que personne n’avait vu ça venir, que les Mavs transfèrent Luka.

C’est sorti de nulle part. J’étais tellement sur le cul que j’ai arrêté tout ce que j’étais en train de faire. On devait aller manger rapidement mais je suis resté une heure dans la chambre à scroller sur mon téléphone. J’essayais de savoir si c’était vrai. Certains disaient que Shams s’était fait pirater son compte. Puis on a eu la confirmation et j’ai lu toutes les réactions. Tout le monde était choqué. (…) Je serai toujours un fan des Mavs mais ce trade fait vraiment mal. Ça va prendre beaucoup de temps pour passer à autre chose. »