À l’aube de la saison NBA 2025-26, LeBron James a partagé, dans son podcast Mind the Game coanimé avec Steve Nash, les équipes qu’il juge les plus intrigantes à suivre cette année.

S’il a évoqué les Finales entre Oklahoma City et Indiana comme un modèle de « basket rapide et cohérent défensivement », LeBron a ensuite listé les formations qui l’inspirent le plus en ce début de saison : les Houston Rockets, Denver Nuggets, Orlando Magic, Atlanta Hawks et Cleveland Cavaliers.

« Je pense à Houston… quand tu as l’un des intérieurs les plus doués du jeu, peut-être de tous les temps, avec [Alperen] Sengun, et Steven Adams, un monstre au rebond offensif », a expliqué le quadruple MVP.

Sur Denver, il a salué la profondeur de l’effectif : « Ils ont ajouté beaucoup de joueurs complémentaires, des gars aguerris. »

Quant à Orlando, LeBron a mis en avant la progression de la jeune garde autour de Paolo Banchero et Franz Wagner, renforcée par l’arrivée de Desmond Bane.

Pour lui, l’intérêt de ces équipes ne repose pas sur les grandes stars, mais sur « la structure, la complémentarité et la constance sur 82 matchs ».