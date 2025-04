Chris Bosh et le Heat, la réécriture honteuse de Rich Paul…

En 2010, Chris Bosh et LeBron James ont rejoint Dwyane Wade au Miami Heat pour former un Big Three. Une association qui a porté ses fruits avec deux titres NBA en 2012 et 2013. Pour permettre à ce trio de fonctionner, Bosh a accepté d'adapter son rôle.

Superstar aux Toronto Raptors, l'intérieur est ainsi devenu un lieutenant de luxe en Floride. Et il était certainement le membre des Heatles le plus important pour assurer une forme d'équilibre. Plusieurs années plus tard, Rich Paul, l'agent de LBJ, tente visiblement de réécrire l'histoire. Pour l'homme d'affaires, les trois hommes n'ont pas formé un Big Three...

"J'ai toujours aimé un Big Two. Je n'aime pas vraiment un Big Three. Je n'aime pas. Pas vraiment. Les gens parlent de Big Three, mais vous savez, un Big Three n'a jamais vraiment fonctionné. Miami ? Ce n'était pas vraiment un Big Three.

Il y avait trois gars qui gagnaient et qui réussissaient très bien individuellement dans leur équipe. Ils ont donc fait de gros chiffres et ont eu de grandes réussites. Mais quand on y pense, Bosh était le professionnel par excellence.

Il s'est mis en retrait et a joué un rôle dans lequel - parce qu'il avait un QI si élevé et qu'il était si professionnel - son approche de tout est ce qui a fait que cela a fonctionné", a expliqué Rich Paul pour ESPN.

Il y a effectivement une forme de vérité dans ce discours. L'intelligence et l'adaptation de Chris Bosh ont été essentielles pour permettre à cette association de fonctionner. Mais pas un Big Three ? J'ai l'impression d'assister à une réécriture honteuse de l'histoire pour redorer le blason de LeBron...

Si, le Heat a bien formé un Big Three. Et il s'agit d'un manque de respect de réduire le statut de CB, quadruple All-Star à 25 ans avant de mettre un pied à Miami, de cette manière.