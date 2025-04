Comment des maillots NBA aideraient à identifier des membres de l’un des gangs les plus dangereux au monde

C'est en tout cas ce qui ressort d'une série de documents présentés par les avocats de l'American Civil Liberties Union. Selon eux, la police se baserait sur les maillots des Chicago Bulls et des logo Jordan pour repérer des membres d'un gang du Venezuela, Tren de Aragua, dans le but de les expulser des Etats-Unis. L'histoire paraît absolument loufoque... et ça ressemble surtout à du profilage complètement absurde de la part des autorités américaines.

Les forces de l'ordre auraient ainsi reçu comme info de se concentrer sur les individus portant des maillots Jordan ainsi que des tatouages du logo 'Jump Man'. Une idée qui est évidemment contestée. Des experts ont rappelé que porter un jersey des Bulls, une équipe très populaire en Amérique centrale, ou des tatouages Jordan Brand ne suffisaient pas pour identifier les membres d'un gang.

L'administration de Donald Trump s'est engagé dans une lutte pour faire expulser des Etats-Unis de nombreux ressortissants étrangers entrés sur son territoire.