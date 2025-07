Comment Victor Wembanyama intègre les échecs à son entraînement ♟️

Victor Wembanyama est passionné par les échecs et a même récemment organisé un événement - le Hoop Gambit - autour de la discipline en France, en mêlant échecs et basketball. Lors d'un récent entretien avec Julien Song, maître international français et youtubeur, le joueur des San Antonio Spurs a raconté de quelle manière il se servait parfois des échecs lors de ses entraînements pour progresser au basket.

"Je fais régulièrement un exercice à l'entraînement pour travailler la prise de décision sous fatigue. Je fais du cardio, du fractionné sur vélo par exemple et entre les séries je joue aux échecs. C'est une réflexion à laquelle je suis habitué et que je fais sous extrême fatigue. Tu vois comment ça influence tes choix".

Victor Wembanyama voit d'ailleurs quelques similitudes entre les deux disciplines, lui qui pratique à la fois en ligne sur Chess.com, où son ELO (le score qui reflète son niveau) est de 1000, et sur plateau, comme à New York en pleine rue pendant la saison.

"Il y a certains aspects similaires, notamment sur le pick and roll. Avec le pick and roll, tu crées un déséquilibre et un avantage pour ton coéquipier et il y a beaucoup de théorie. Le pick and roll, ce sont des choix offensifs et défensifs qui amènent à un meilleur choix théorique de l'attaque ou de la défense en réaction. Et ça fait penser aux calculs que l'on fait aux échecs où tu vois que l'adversaire a fait ça, donc tu vas mettre ta pièce-là, etc..."

La vidéo de Victor Wembanyama avec Julien Song