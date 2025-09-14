Cooper Flagg adoubé par la légende Dirk Nowitzki 👑

Dirk Nowitzki n'a pas apprécié la gestion des Dallas Mavericks sur le dossier Luka Doncic. L'Allemand a publiquement exprimé son opinion. Et il a même été présent pour soutenir le Slovène à Los Angeles. Mais la légende des Mavs reste profondément attachée à la franchise texane.

A l'approche de la saison 2025-2026, il a de grandes attentes pour Dallas, et surtout pour Cooper Flagg. Le #1 pick de la Draft NBA 2025 était présent lors du tournoi de tennis caritatif organisé par Nowitzki à Dallas.

Et après un échange entre les deux hommes, l'ancien de Duke a reçu les compliments du meilleur marqueur de l'histoire des Mavs.

"Oui, l'engouement est réel, c'est certain. Je ne suis pas un grand suiveur du sport universitaire en général, au basket ou dans les autres sports, mais bien sûr, j'ai suivi Cooper. Honnêtement, il n'y a pas de limites. Il domine déjà le jeu à seulement 18 ans. Il est athlétique, talentueux, et j'ai entendu dire qu'il avait une éthique de travail exceptionnelle.

D'après tout ce que j'ai vu et entendu, Flagg est un vrai talent, et les Mavs sont évidemment très enthousiastes à l'idée de le voir progresser au cours des prochaines années. Il est capable de marquer de plusieurs manières, de défendre à plusieurs postes, et je pense qu'il est déjà très polyvalent à un très jeune âge, ce qui est rare.

J'ai hâte de voir comment il va s'adapter à la NBA lors de sa première année", a confié Dirk Nowitzki.

Personnellement, moi aussi ! J'ai hâte de voir ce qu'il peut donner dès son année rookie dans une équipe "compétitive". Sans Kyrie Irving, blessé, je n'ai pas d'énormes attentes pour Dallas à l'Ouest. Mais avec le groupe actuel, Cooper Flagg devrait tout de même être en mesure de s'épanouir.