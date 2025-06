Cooper Flagg sera le plus jeune n°1 de la Draft depuis LeBron et la raison est folle, merci maman Flagg !

La nuit prochaine, Cooper Flagg deviendra le plus jeune premier choix de la Draft NBA depuis LeBron James. Né lé 21 décembre 2006, la future star a donc 18 ans.

LeBron James, lui, est né le 30 décembre 1984. Il avait donc neuf jours de moins que Cooper Flagg le jour de sa draft. Ou huit, puisque la Draft 2003 s’était tenue un 26 juin. Mais LBJ, lui, y a été directement après le lycée. Alors que les talents actuels ne peuvent plus franchir le cap à leur sortie de high school. Ils doivent passer un minimum par un an de NCAA, ou d’une autre ligue.

Le futur joueur des Dallas Mavericks a ainsi dû passer une saison à Duke. Comment se fait-il qu’il ait donc plus ou moins le même âge que LeBron au moment d’entrer dans la grande ligue ?

En fait, il a fait en sorte de se faire « reclassifier » pour obtenir son diplôme de high school en trois ans au lieu de quatre. Pourquoi faire ça et être aussi pressé ? La raison est plutôt dingue : il a été conditionné par une formule assez magique de sa mère :

« Une citation que ma mère aimait dire souvent : ‘Si tu es le meilleur joueur du gymnase, alors tu as besoin d’aller trouver un autre gymnase.’ »

Cooper Flagg, 18, on why he reclassified to graduate high school in three years and position himself as the youngest No. 1 NBA Draft pick since LeBron James: “A quote my mom likes to say a lot: ‘If you’re the best player in the gym, then you need to find a new gym.’” pic.twitter.com/k2D3XsKCv2

— Ben Golliver (@BenGolliver) June 24, 2025