Coup dur pour Philly : Jared McCain déjà out… encore

La malédiction continue à Philadelphie. Jared McCain s’est déchiré un ligament du pouce droit à l'entraînement et manquera le début de saison. Oui, encore lui. Oui, encore les 76ers.

Série noire, épisode 2

On avait déjà coché la case “grosse tuile” l’an dernier, quand Jared McCain a vu sa saison plombée par une lourde blessure au genou. Le voilà de retour à l’infirmerie, cette fois pour le pouce droit. À Philadelphie, on commence à connaître le chemin : examens, protocole, prudence. Le staff donnera un calendrier précis plus tard, mais l’arrière va très certainement rater le lancement.

Sportivement, ce n’est pas un KO, mais c’est agaçant. Tyrese Maxey gardera le lead, tandis que Kyle Lowry, Eric Gordon et Quentin Grimes absorberont les minutes laissées vacantes en début de saison. L’idée, côté Sixers, c’était d’installer McCain dans une rotation claire et de profiter de son tir et de son sens du jeu pour soulager Maxey. Raté pour l’instant.

Le fameux “si tout le monde est en bonne santé…”

À Philadelphie, cette phrase fait office de tradition locale. Paul George doit retrouver du rythme, Joel Embiid doit enchaîner, et Jared McCain devait justement ajouter du liant sur les lignes arrière. Sur le papier, la sauce prend. Dans la vraie vie, les blessures rappellent régulièrement qui commande.

Main touchée, joueur de périmètre : on ne précipite pas. McCain a besoin d’un pouce à 100 % pour tirer, manipuler le ballon et encaisser les contacts. Le plan logique : soigner, réathlétiser, puis réintégrer doucement, d’abord off-ball, avant de reprendre des responsabilités de création. Les Sixers ont de quoi tenir en attendant, mais à moyen terme, la montée en puissance du guard reste un vrai enjeu pour diversifier l’attaque autour de Maxey.

Le nouveau Joel impressionne, welcome « Slim Embiid » !