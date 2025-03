Les Mavericks bientôt obligés de perdre par forfait ?

L’hécatombe continue. On ne pensait pas que ce serait possible mais la liste des blessés s’étoffe encore un peu plus aux Dallas Mavericks. En effet, Dante Exum s’est cassé un os de la main et le voilà lui aussi indisponible jusqu’à nouvel ordre, tout comme Anthony Davis, Kyrie Irving, Caleb Martin, Daniel Gafford, Jaden Hardy et plein d’autres encore. La franchise texane va doucement arriver au point où elle n’aura pas assez de joueurs pour assurer une rencontre. Vraiment.

Pour l’instant, les Mavericks compensent les forfaits en misant énormément sur les « two way contract » de Kessler Edwards et Brandon Williams. Sauf que le règlement stipule que les joueurs qui alternent entre G-League et NBA ne peuvent pas être inscrits plus de 50 fois sur une feuille de match de l’équipe première. Edwards sera grillé dans 3 rencontres et il en reste 6 pour Williams. Après ça, ils seront eux aussi indisponibles. Dallas ne peut pas non plus recruter de joueur libre puisque l’organisation se trouve au-dessus du premier apron prévu par le CBA.

La NBA veut que les franchises puissent avoir 8 joueurs valides chaque soir. Les Mavs seront bientôt sous ce quota et devrait, en théorie, déclarer forfait. Alors on peut déjà imaginer que les dirigeants vont contourner la règle en mettant sur la feuille des joueurs blessés. Mais ils s’exposeraient alors à des sanctions de la part de la ligue. Kai Jones et PJ Washington sont aussi censés revenir prochainement, ce qui pourrait permettre à Jason Kidd de composer une équipe de 8.

La saison est décidément partie complètement en vrille depuis le transfert de Luka Doncic.