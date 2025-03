Les joueurs des Mavericks frustrés par une partie de leurs fans

La fin de saison des Dallas Mavericks est un terrible cauchemar. Absolument tout est parti en vrille depuis le trade de Luka Doncic. Les finalistes en titre, qui figureraient parmi les principaux candidats au titre cette saison, s'accrochent douloureusement à la dixième place de la Conférence Ouest. Les justifications des dirigeants sur le transfert du siècle se contredisent et enfoncent encore un peu plus l'organisation. Sur le terrain, les blessures s'accumulent et les Mavs pourraient bientôt déclarer forfait sur certaines rencontres.

Et les fans ont lâché l'équipe. Du moins son management. Des "Fire Nico", en référence au GM Nico Harrison, se font entendre à n'importe quel évènement dans la ville mais évidemment encore plus à la salle lors des matches à domicile. Des chants qui commencent à agacer les joueurs. PJ Washington a notamment demandé à un supporter de la fermer alors qu'il s'apprêtait à tirer un lancer-franc. Il a aussi réagi après le match :

"On est fatigués d'entendre ça. Les trades sont passés. On comprend qu'on a une nouvelle équipe maintenant. On veut juste jouer et avoir le soutien des supporters."

Son point de vue est évidemment légitime mais on peut comprendre le désarroi et même le dégoût des fans de cette franchise.