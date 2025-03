« Dégoûtant et irrespectueux », Detroit craque contre l’arbitrage

JB Bickerstaff était furieux après la défaite des Pistons face au Thunder. Le coach de Detroit ne comprend pas la manière dont son équipe a été arbitrée et estime qu'elle a été clairement désavantagée. L'ancien des Cavs a même littéralement tapé du poing sur la table pendant son passage devant les médias et a quitté le podium en chiffonnant la feuille de match.

"Je suis dégoûté par la manière dont ce match a été arbitré. Le niveau du manque de respect à notre égard est invraisemblable. Un gars d'OKC tombe après avoir trébuché sur le pied de son propre coéquipier, mais les arbitres visionnent l'action pour un acte hostile de notre part. Ils mettent un coup de coude à un de nos joueurs au niveau de la nuque, je demande au moins à ce qu'ils aient le respect de revoir l'action, mais ils ne le font pas.

Le manque de respect est allé trop loin et je ne peux pas accepter que l'on manque de respect à nos joueurs comme ça a été le cas aujourd'hui. L'arbitre discutait avec Mark (Daigneault), j'ai dit une seule fois son nom et il m'a hurlé dessus pour me dire d'arrêter. [...] Nos joueurs méritent au moins le respect d'être arbitrés de la même manière que tout le monde. Ce que l'on a vu ce soir était dégoûtant et irrespectueux".

Les Pistons étaient au coude à coude avec le Thunder à l'approche du money time, mais se sont finalement inclinés, notamment à cause des 48 points de Shai Gilgeous-Alexander. Detroit pointe au 6e rang de la Conférence Est, à deux longueurs du 4e, Milwaukee.

CQFR : Alex Sarr brille face à Jokic, SGA en plante 48