A 36 ans, DeMar DeRozan incarne un modèle de longévité. Malgré le poids des années, l'arrière des Sacramento Kings a réussi à conserver un excellent niveau. Encore en 2024-2025, il tournait à 22,2 points de moyenne.

Et je suis tombé sur une statistique qui m'a fait sourire : s'il marque 981 points lors des revers des Kings cette saison, il peut devenir le 2e meilleur marqueur de l'histoire de la NBA... dans la défaite ! En passant devant Elvin Hayes et Kobe Bryant.

Il faut aussi souligner que le numéro 1 incontesté de ce classement se nomme LeBron James. Figurer dans les premières places de ce Top est donc aussi un signe fort d'une belle longévité dans cette Ligue (en étant performant au niveau des points).

Mais du coup, DeRozan a besoin de tourner à 21 points de moyenne dans 47 défaites pour s'emparer de la 2ème position. Une "performance" possible dès la saison 2025-2026 ? Personnellement, je crois très peu en Sacramento pour l'exercice à venir.

L'an dernier, les Kings ont affiché un bilan de 40 victoires pour 42 revers. En imaginant un léger déclin de cette équipe - qui me paraît crédible - et un DeMar DeRozan toujours prolifique, l'hypothèse n'est pas impossible...

