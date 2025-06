Desmond Bane à Orlando, non ce n’est pas trop cher payé !

Desmond Bane est donc un joueur du Magic. J'ai lu beaucoup de commentaires étonnés et sceptiques sur le package lâché par Orlando pour le recruter, à savoir deux joueurs (Kentavious Caldwell-Pope et Cole Anthony) et quatre picks du 1er tour. Personnellement, j'aime l'approche agressive et risquée - pour une fois - avec laquelle le Magic a procédé.

Je pense que le front office s'est dit que l'Est serait à nouveau particulièrement ouvert la saison prochaine, avec des Celtics contraints de jouer sans Jayson Tatum, et le reste de la meute qui ne semble pas invincible, comme l'ont démontré les étonnants Pacers pendant ces playoffs. Il y a une fenêtre de tir pour jouer les premiers rôles et montrer que cette saison 2024-2025 n'a pas été aussi probante qu'espérée pour Orlando en grande partie à cause des blessures bien trop nombreuses subies par des joueurs importants du groupe.

Trade : Le Magic se saigne pour Desmond Bane !!!

Desmond Bane est très exactement ce qu'il manquait à Orlando. Un joueur à la fois capable d'être impactant des deux côtés du terrain, capable de shooter (41% à 3 points en carrière), de tourner à près de 20 points par match, mais aussi d'apporter une mentalité assez tough, comme il l'a montré à Memphis. C'est simple, à mes yeux, Bane, qui n'a que 27 ans, est un joueur de calibre All-Star. Il est l'un des trois joueurs NBA à avoir compilé au moins 800 paniers primés tout en shootant à au moins 40% en NBA depuis 2020.

Oui, le package est conséquent, mais on parle de trois picks qui ne seront normalement pas dans la loterie, du n°16 de cette année et d'un swap avec Phoenix. Si Desmond Bane apporte ce que je pense qu'il est capable d'apporter, il n'y aura plus grand monde pour trouver que cette contrepartie est trop importante.

Un cinq avec Jalen Suggs, Desmond Bane, Franz Wagner et Paolo Banchero en base a de bonnes chances de faire des dégâts la saison prochaine. En tout cas, il y a des motifs d'espoir pour Orlando.