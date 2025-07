Dominique Malonga s’offre un record de précocité en WNBA

Dominique Malonga a saisi l'opportunité de jouer un peu plus que d'habitude et a profité de la facile victoire (95-57) du Storm contre le Sky (privé d'Angel Reese) pour réussir un coup d'éclat cette nuit. La rookie française, draftée en n°2 par Seattle cette année, est devenue la plus jeune joueuse de l'histoire de la WNBA à signer un double-double (14 points, 10 rebonds, 3 passes et 2 contres en 17 minutes, à 6/9 et avec un panier à 3 points) à l'âge de 19 ans et 251 jours.

Au passage, elle est aussi devenue la plus jeune à atteindre la barre des 100 points en WNBA. Sans vouloir évidemment tout relativiser, il faut savoir que les Américaines débarquent après 3 ou 4 ans d'université et n'ont pas la possibilité d'établir des records de la sorte, au contraire des joueuses internationales. Savoir qu'une Française détient maintenant ces records, ça reste appréciable et on espère que Dominique Malonga continuera d'avoir des opportunités. Gabby Williams était elle titulaire et a compilé 10 points, 7 passes, 4 rebonds et 3 interceptions.

A noter aussi cette nuit côté français la première apparition en WNBA de Migna Touré, qui vient d'être recrutée par le Connecticut Sun. L'internationale tricolore a passé 6 minutes sur le terrain, lors de la défaite (101-86) du Sun face aux Sparks à laquelle a également participé Leila Lacan, (2 pts, 6 asts, 3 stls), titulaire.