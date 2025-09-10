Doncic parmi les meilleurs défenseurs de l’Euro : sérieux ?

On adore Luka Doncic. Génie offensif, créateur hors pair, showman assumé… mais défenseur modèle ? C’est pourtant ce que laisse entendre la FIBA en le listant parmi les candidats au titre de meilleur défenseur de l’EuroBasket 2025 (et il est sur l'image s'il vous plait !). Oui, vous avez bien lu.

Bien sûr, Luka a ses arguments. Ses interceptions se multiplient et, quand il le décide, il peut faire valoir sa taille et son sens du placement pour gêner un adversaire. Mais de là à en faire un verrou défensif… disons que le mot “zèle” n’est pas celui qu’on associe le plus facilement à son nom quand il s’agit de défendre.

En sélection, c’est vrai, Doncic fait un peu plus d’efforts. L’enjeu, l’orgueil national, et l’énergie du tournoi le poussent à se donner davantage. Et c’est déjà une bonne nouvelle. S’il parvient à transposer cette attitude en NBA, on connaît une franchise californienne qui ne dirait pas non… 👀

Ironie mise à part, voir Doncic cité dans cette catégorie montre au moins une chose : le Slovène est en train de cocher des cases. Offensivement, personne ne doutait de lui. Défensivement, même si le titre paraît improbable, il envoie un signal : quand il veut, il peut. Et ça, les Lakers – comme les autres – ont sûrement pris des notes.