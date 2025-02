Draymond Green explique pourquoi le jeu NBA est « chiant »

Alors là, si même les joueurs NBA commencent à balancer sur le jeu qu’ils pratiquent… la dernière déclaration de Draymond Green ne va pas réjouir la ligue. Non pas parce qu’il aurait été irrespectueux envers l’un de ses nombreux nemesis mais parce que la star des Golden State Warriors a mis le doigt sur un problème auquel les dirigeants n’ont avoué que récemment vouloir attaquer. Quand des journalistes lui ont demandé s’il trouvait les matches « chiants », il est allé droit au but :

« Absolument », a rétorqué Green. « C’est une ligue où tout le monde se copie. Si tout le monde joue d’une manière qui fonctionne, vous ne pouvez pas faire différemment. Il faut se ranger à ce qui se fait. »

Mais ça, ça a toujours été vrai. Sauf qu’en ce moment, la recette qui fonctionne, c’est de mettre beaucoup de trois-points. Plus que son adversaire. En tout cas, c’est l’un des éléments qui fonctionne et c’est particulièrement critiqué, notamment par une partie du public.

« Contre LeBron, chaque possession est comme une partie d’échec. Mais il n’y a plus ça dans la NBA d’aujourd’hui. C’est juste une question de qui coure le plus vite et qui met le plus de trois-points. Il n’y a aucune substance et c’est super chiant. »

Et vous, d’accord avec lui ?