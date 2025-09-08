Equipe de France : Oui mais …

- Oui, il aurait été plus judicieux de partir avec 5 intérieurs ... Mais même après le forfait de Sarr, ça n'est pas à cause de ça que l'on a perdu.

En réalité, notre secteur intérieur à 3 a plutôt bien tourné, et s'est montré solide au rebond et en défense. Comme l'a pointé du doigt Fauthoux après l'élimination, on a encore collectivement dominé au rebond offensif, tout en tenant le rebond défensif et on ne s'est pas fait mangé sur du post-up, que ce soit sur ce match ou sur les matches précédents. Franchement, on peut critiquer ce choix du staff, mais ça n'est manifestement pas là que la différence s'est faite.

- Oui, le manque d'expérience s'est fait ressentir ... Mais nos "darons" n'ont pas beaucoup plus brillé que les ptits jeunes.

Guerschon, Okobo, Cordinier devaient être nos joueurs d'expérience, nos leaders en l'absence de Evan, Rudy et Wemby. Mais leur bilan individuel a été bien en deça des attentes. Guerschon sauve sa compet avec son énorme match en Pologne mais a été soit moyen soit plutôt mauvais sur les autres matches et il n'a jamais semblé en mesure de sonner la révolte contre les Géorgiens. Cordinier a été assez transparent sur la compet, rien à voir avec ses JO. Okobo a fait quelques bons matches (un très bon contre la Pologne) et a été plutôt clutch mais a aussi connu des trous d'air où il a sombré avec les autres comme hier.

On pourrait ajouter Maledon dans le lot, car même s'il reste jeune, il est quand même pro depuis 7 ans et sa première sélection remonte à 2019 ... Et sa compet est particulièrement catastrophique malgré une confiance maintenue par le coach coûte que coûte.

Seul Jaiteh a réellement tenu son rôle au final et peut se dire qu'il n'a rien à se reprocher.

- Oui, on a eu une maladresse historique en 1/8e ... Mais on aurait quand même pu tenter autre chose.

Vous souvenez vous d'un seul post-up pour Gueschon dans ce 1/8 de final ? Je crois qu'il y en a un en tout début de match et puis plus rien. Idem pour Jaiteh, il a le ballon une fois au poste bas et il marque, puis plus rien. Quand tu arroses à 3 pts comme jamais, ça aurait permis de grappiller quelques points non !

- Oui nos jeunes ont du talent et du potentiel ... Mais ça se saurait si ça suffisait !

On ne va pas se mentir, on espérait tous que cet Eurobasket permette à Coulibaly et Risacher (Et Sarr avant sa blessure) de grandir plus vite grâce à des responsabilités accrues. On a vu ce que ça a donné. Des superbes séquences offensives pour Zacharie (Catch and shoot, jeu rapide) et des belles séquences défensives de Bilal.

Mais aussi des trous d'air inquiétants en défense (le match affreux contre Israël de Risacher, la première mi-temps de Bilal contre la géorgie où il se fait prendre sur des simples curls), une irrégularité importante au shoot (quoique Bilal a été régulier dans la maladresse ...), une incapacité à peser sur jeu posé, à créer quoi que ce soit mais surtout un manque de mental dans la difficulté, un manque de rébellion qui m'ont inquiété.

- Non, il ne faut pas virer Fauthoux dès ce premier échec ... Mais il va quand même devoir se remettre en question.

Je ne reviens pas sur le choix de partir à 4 intérieurs car encore une fois, je n'ai pas l'impression qu'on sorte à cause de ça et il y a la malchance de la blessure de Sarr pour laquelle il n'est pour rien.

En revanche, je n'ai pas toujours compris ses rotations. A force de vouloir garder la confiance de mecs en dedans, on avait un 5 majeur qui n'avait de majeur que le nom, parce que à part Guerschon, et parfois Jaiteh, aucun des autres joueurs ne finissait les matches et clairement, nos autres hommes "forts" (c'est relatif ...) étaient sur le banc (Francisco, Okobo, Risacher, Hoard). Je comprends l'idée, mais nos entames étaient toujours très poussives et puis surtout, ça n'a pas marché, la confiance accordée n'a pas payée, Maledon, Cordinier et Coulibaly ont été nuls ou médiocre tout au long de la compétition.

Au final, je trouve que Maledon et Coulibaly ont souvent trop joué, notamment dans ce 8e où ils étaient cata. Contre Israël, c'est Risacher qui a beaucoup trop joué alors qu'il était à côté de ses pompes. Cordinier lui, avait enfin fait un bon début de match contre la géorgie en scorant sur 2 drives mais on ne l'a presque plus revu après. Je sais qu'il a fait 2 fautes rapidement mais il n'en a plus fait aucune après et est resté cloué sur le banc (9 min au total) alors que nos extérieurs étaient tous nuls.

Incompréhensible également qu'il ait fallu attendre la moitié du 3e quart temps contre la Géorgie avant le lancer TLC, qui a certes raté ses tirs comme les autres mais qui aurait peut-être été plus en jambes et plus concerné si il était entré en première mi-temps. Idem pour Hifi, ça aurait été risqué évidemment, mais c'est bien sur ce genre de match traquenard sans adresse qu'il aurait pu débloquer la situation en mettant 2-3 tirs à 3 pts pour relancer l'équipe et amener de l'allant à tout le groupe. Je croyais qu'on l'avait pris pour ça ! Je sais bien que ces deux joueurs étaient les 10e et 11e hommes mais comme tous les autres étaient incapable de mettre un panier, ça n'aurait pas pu être pire ! Et c'est aussi à ça qu'on voit un coach qui prend des risques et qui a du nez. Là, Fauthoux a semblé aussi perdu que ses joueurs.

Enfin, je reste plus que sur ma faim sur la pauvreté du jeu offensif de l'équipe au global. Alors oui, on n'avait pas autant de "matos" que d'autres mais là c'était très souvent stéréotypé et plus les matches avançaient plus notre attaque se limitait à un pick and roll central et au meneur de se démerder. Je suis très surpris qu'on ait pas réussi à trouver plus d'alternance, notamment dans ce 8e de finale. Guerschon et Jaiteh auraient dû avoir plus de ballons au poste bas, c'est incompréhensible qu'on ait continué à artiller de loin en vain, et je n'ai pas souvenir de Fauthoux demandant de mettre la balle au poste sur un temps-mort.

Voilà, voilà, difficile de tirer des enseignements autres que des enseignements négatifs de cette campagne. Au final, les seules certitudes qu'on a sont les suivantes :

- Guerschon n'est pas un leader d'attaque

- Cordinier a surjoué sur la phase finale des JO

- On n'a toujours pas de meneur dominant à ce niveau là.

- Nos jeunes "prodiges" NBA (hors Victor) sont loin d'avoir le niveau de joueurs cadres fiables à ce niveau là.

- Nous n'avons pas assez de shooteurs fiables en Edf.