Équipes de France, une remise en question honnête s’impose…

À peine quatre jours après la triste défaite des Seniors filles contre l’Italie lors du match pour la troisième place de l’Euro féminin 2025, une nouvelle désillusion s’est produite pour l’équipe de France avec l’élimination des U19 masculins en huitième de finale de la Coupe du monde contre la Suisse.



Plus que les résultats, qui sont évidemment décevants, c’est la manière qui interpelle. Malgré des qualités/talents indéniables et une domination athlétique face à la majorité des équipes qu’elles affrontent, ces équipes de France ont été incapables de produire un jeu offensif de qualité et cohérent sur demi-terrain. À vrai dire, c’est une constante pour les équipes de France ces cinq dernières années. Et cela même quand ça a gagné des titres ou ramené des médailles d'argent et de bronze. Évidemment, c’est plus facile de tirer la sonnette d’alarme lorsque l’on perd mais le problème de fond existe depuis plusieurs années et il faut y remédier.

Les États-Unis… de France

À la Fédé, on ne s’en cache pas, l’identité des équipes de France est tournée vers les qualités athlétiques “supérieures” de nos joueurs et joueuses et donc l’accent est mis sur une défense particulièrement agressive. C’est un choix qui a du sens et qui a globalement porté ses fruits, notamment pour les équipes de France féminines et masculines lors des JO 2024. Le problème, c’est que l’attaque sur demi-terrain fait défaut à quasiment toutes les équipes de France, et cela depuis des décennies. En réalité, cette direction technique a permis de masquer ces lacunes offensives et de récolter de nombreuses médailles européennes et mondiales. C’est un fait. Mais lorsque les équipes de France affrontent des équipes bien armées tactiquement et techniquement ou plus athlétiques qu’elles, comme les États-Unis, elles s'effondrent. On l’a vu à de nombreuses reprises ces cinq dernières années.

En France, dans les sélections régionales et nationales jeunes, le critère physique/athlétique est privilégié. La majorité des pôles espoirs sélectionne en priorité des potentiels athlétiques, même s’ils ne sont pas vraiment débrouillés, car ils ont plus de chance de faire carrière chez les Pros. C’est une triste réalité et d’un côté, c’est difficile de leur donner tort. La Fédé peut d’ailleurs se vanter d’avoir préformé de plus en plus de joueurs qui finissent en NBA, qui reste la Ligue de référence dans le basket mondial, tandis que les Espoirs et les U18 Français suscitent également un intérêt grandissant de la part des facs de NCAA. La France est donc devenue un super centre de préformation et de formation pour les États-Unis ou plutôt un vivier dans lequel ils peuvent aisément puiser. La France a-t-elle tort de vouloir devenir une succursale des États-Unis ? Je pense que oui et pour cela plusieurs raisons:

1) la France n’est pas dans un rapport gagnant/gagnant avec les USA car les meilleurs jeunes partent et partiront de plus en plus tôt (avant même d’intégrer les Espoirs) et les compensations financières seront donc de moins en moins grandes. En somme, notre vivier local s’appauvrit comme nos finances.

2) on sélectionne et préforme/forme des joueurs au profil NBA mais sans les infrastructures et les moyens que l’on peut trouver aux USA. Du coup, athlétiquement, les joueurs se développent moins vite et sont toujours dominés dans ce domaine par les USA en compétition de jeunes

3) on sélectionne et préforme/forme des joueurs au profil NBA mais en gardant des formateurs très “français” dans l’approche, la mentalité et la pédagogie. Ça ne peut pas fonctionner ou du moins, ça fonctionne mal car on fait les choses à moitié.

4) les autres nations qui mettent davantage l’accent sur des aspects technico-tactiques seront forcément plus fortes et plus armées quand elles combleront le déficit athlétique.

5) si notre identité est d’être des USA bis, alors notre identité est fragile et pas assez fédératrice.

6) si on assume de vouloir faire/être comme les USA alors il faut aller plus loin et avoir la volonté d’être meilleur qu’eux et vraiment considérer tout autre que la première place comme un échec. Cela revient donc à ne pas se contenter de dire qu’on a eu des médailles de bronze et d’argent ou même qu’on a fini dans le Top 4 pour embellir son bilan.

Changer de paradigme

À l’heure actuelle, la France se retrouve coincée entre deux chaises et elle n’a pas le meilleur des deux mondes. Les médailles et les titres en jeunes et en seniors des dernières années ont agit en trompe-l'œil et ont donné l’illusion qu’on allait dans la bonne direction mais le fond de jeu, lui, ne trompe pas. C’est pauvre ! Le problème, c’est que les joueurs et les joueuses sont aussi un peu trop couvés par les fans et les médias. On en fait beaucoup trop sur ceux et celles qui réussissent (et qui ne sont finalement pas si nombreux) et on a tendance à mettre nos jeunes talents trop facilement sur un piédestal. Quand il y a des crashs, c’est facile de taper sur les sélectionneurs ou les dirigeants (ils ont évidemment une grande part de responsabilité) mais il ne faut pas déresponsabiliser les joueurs et joueuses pour autant.

Alors oui, le gap entre les joueurs français et américains s’est rétréci ces dernières années mais il est toujours largement à l’avantage des États-Unis. Pour 6 joueurs français sélectionnés lors de la Draft 2025, combien d’Américains ? Il faut garder ça en tête, rester humble et ne pas se voir trop beau parce que Victor Wembanyama et Zacharie Risacher ont été numéro 1 de draft en 2023 et 2024. Le gap s’est rétréci entre la France et les USA mais comme il s’est rétréci pour de nombreuses nations comme l’Allemagne ou l’Australie par exemple. D’ailleurs, là où l’Allemagne et l’Australie se distinguent particulièrement durant la Coupe du monde U19, c’est dans leur animation offensive sur demi-terrain.

Il s’agit de principes de jeu simples, notamment inspirés du Paris Basket de Tuomas Iisalo, avec du mouvement, un enchaînement d’actions rapides, des renversements de jeu et surtout des lectures de jeu pertinentes et rapides. Or nos joueurs et joueuses ont un vrai déficit au niveau de la prise de décision et des lectures de jeu. On peut donc supposer que l’accent n’est sans doute pas assez mis dessus durant les préparations aux compétitions internationales et au sein des préformations fédérales.

Chez les Seniors Filles comme chez les U19 Garçons, ce manque a été particulièrement criant comme l’ont démontré les fins de match catastrophiques contre l’Italie et la Suisse, avec un nombre incalculable de mauvais tirs et de pertes de balle. Avoir une vraie identité offensive, c’est crucial, car c’est une base sur laquelle les équipes de France pourront se reposer quand les individualités n’arriveront plus à faire la différence à elles seules.

En regardant la demi-finale de l’Euro féminin entre l’Espagne et la France, je me suis demandé combien de joueuses de l’équipe d’Espagne auraient été sélectionnées pour l’Euro si elles avaient été Françaises ? Pas beaucoup à mon avis. Je me suis même demandé si une joueuse comme Awa Fam, dont les caractéristiques athlétiques matchent bien avec ce qui est recherché en France, jouerait aussi bien si elle avait été formée en France ? En termes de technique et de lecture, elle est particulièrement avancée pour une joueuse de 19 ans, en plus d’avoir des aptitudes athlétiques supérieures. Je pense malheureusement connaître la réponse…

Remettre le jeu d’attaque sur demi-terrain, avec la prise de décision et les lectures en point d’orgue, au centre de notre identité technique est selon moi crucial si l’on souhaite vraiment avancer. Cela coïncide aussi avec une ouverture à des techniciens en dehors du sérail fédéral, qui vont apporter une vision et une méthode différente mais aussi leur patte personnelle comme cela a été le cas avec Guillaume Vizade, avec les U20 en 2023 et 2024, qui a remarquablement bien fait jouer ses équipes en plus d’avoir glaner deux trophées européens. Savoir se remettre en question et avancer pour s’améliorer (et cela au-delà même des résultats bruts), c’est tout ce que l’on demande aux dirigeants et aux techniciens du basket français. Mais aussi aux joueurs et joueuses.