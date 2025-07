Giannis Antetokounmpo a refusé un trade pour Jimmy Butler à Milwaukee

Giannis Antetokounmpo n'est apparemment pas du genre à intervenir personnellement dans les opérations basket des Milwaukee Bucks. En tout cas c'est ce qu'a expliqué son ancien coéquipier John Henson, qui ne se souvient que d'une occurrence où Giannis a court-circuité un trade, vraisemblablement sur une période estimée entre 2017 et 2019.

"Il y avait un trade sur la table : Jimmy Butler arrivait contre Khris Middleton. Giannis a dit : 'Non, on ne va pas faire ça'. C'est la seule fois où je l'ai vu s'élever contre un trade et dire.quelque chose", assuré Henson dans The Sporting News.

C'était en tout cas avant le titre des Bucks en 2021. On peut donc se dire que le véto de Giannis Antetokounmpo a été plutôt positif.