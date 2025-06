Giannis Antetokounmpo, il va falloir attendre 👀

Le futur de Giannis Antetokounmpo va encore susciter des débats... Pourtant, depuis plusieurs jours, il se disait que l'avenir du Grec allait continuer de s'écrire aux Milwaukee Bucks. Sa récente déclaration a même confirmé cette tendance.

Mais en réalité, il va falloir patienter pour être réellement fixé sur l'avenir de l'intérieur de 30 ans. En effet, le journaliste d'ESPN Shams Charania a expliqué que le Greek Freak allait prendre une décision définitive plus tard dans l'été.

Sans surprise, Antetokounmpo donne toujours sa priorité à Milwaukee. Cependant, il veut se retrouver dans un projet compétitif. Et en l'état, il y a bien évidemment des doutes sur la compétitivité de la franchise du Wisconsin.

Du coup, le natif d'Athènes attend de voir les mouvements effectués par les Bucks. Et dans le même temps, il étudie bel et bien ses options pour connaître ses possibilités sur le marché. Au point d'envisager une demande de trade ? Shams l'a bien précisé : il y a un monde entre une demande de trade et être ouvert à cette idée.

Puis surtout, les Bucks font le maximum pour le retenir. Ils lui ont proposé un projet où il serait - encore un peu plus - au cœur des plans offensifs de l'équipe. Un discours suffisant pour retenir Giannis Antetokounmpo ?