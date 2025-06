Giannis Antetokounmpo devrait rester, fin des rumeurs ?

Giannis Antetokounmpo ne demandera vraisemblablement pas de trade. Et les Milwaukee Bucks n'ont pas n'ont plus l'intention d'alimenter des discussions à ce sujet. Après une période de flou, lors de laquelle la franchise s'était déclarée à l'écoute et le joueur "ouvert à l'idée d'un départ", la situation a changé.

Ces dernières heures, Brian Windhorst d'ESPN a indiqué que le double MVP n'avait pas demandé aux Bucks un trade de manière formelle et que les choses devraient rester en l'état d'ici au début de la saison. Puis, c'est Giannis Antetokounmpo lui-même qui, dans un extrait d'une interview accordé à Coast to Coast Brazil, a semblé catégorique : "Les deux équipes qui sont arrivées jusqu'en Finales sont excellentes. Indiana, avec mon ami Pascal Siakam, et OKC, avec le MVP, c'est du bon basket et je suis un supporter du bon basket. Les Finales, c'est vraiment quelque chose de différent et j'espère y retourner bientôt avec les Bucks".

Cela ne peut sembler être qu'un mince indice, mais au moins Giannis n'a pas joué la carte du suspense en disant qu'il voulait y retourner coûte que coûte, quelle que soit l'équipe qui lui permette d'y parvenir.

Le Greek Freak se trouve en ce moment au Brésil et a notamment été invité à un match du club de football des Corinthians.

Giannis se gamelle en tentant un dunk au Brésil