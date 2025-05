L'avenir de Giannis Antetokounmpo fait beaucoup parler. Depuis l'élimination des Milwaukee Bucks face aux Indiana Pacers (1-4) au premier tour des Playoffs, les rumeurs se sont multipliées. Et depuis lundi, il se dit que le Greek Freak se montre ouvert à l'idée d'un trade cet été.

De son côté, le média The Athletic a calmé le jeu : l'intérieur n'a pas encore demandé son départ. Pour le moment, il se contente de discuter de sa situation et de celle des Bucks avec son entourage. Mais la possibilité de le voir rester à Milwaukee existe.

Et il s'agit de l'objectif des Bucks ! Malgré un projet incertain après la grave blessure de Damian Lillard, la franchise du Wisconsin souhaite rester compétitive autour de Giannis. Pour le convaincre, Milwaukee compte énormément sur le GM Jon Horst.

Récemment prolongé, le dirigeant a déjà réussi, par le passé, à s'activer pour rassurer la superstar. Et sur cette intersaison, les Bucks ont confiance en lui pour mettre en place un plan susceptible de satisfaire le Grec.

Pour le séduire, Milwaukee serait d'ores et déjà en action pour effectuer des changements majeurs. Notamment dans le style de jeu, avec la volonté de mettre en place un rythme plus rapide et des stratégies plus offensives.

Personnellement, je pense que si Giannis Antetokounmpo doit uniquement baser son choix sur des critères sportifs, il est peut-être venu le temps de partir. Mais est-ce que l'histoire ne serait pas encore plus belle s'il restait aux Bucks, dans une période qui s'annonce compliquée, pour retrouver ensuite les sommets ?