Giannis Antetokounmpo vers une demande de trade ?

Giannis Antetokounmpo n'est pas encore parti. Mais pour la première fois, l'idée de quitter Milwaukee semble lui trotter sérieusement dans la tête. D'après les informations de Shams Charania d'ESPN, la superstar des Bucks n'a pas encore pris de décision ferme quant à son avenir, mais l'élimination au 1er tour des playoffs face à Indiana (4-1), couplée aux perspectives peu emballantes pour améliorer l'équipe (aucun 1st round pick disponible avant 2031) et à la grave blessure de Damian Lillard l'incitent à envisager un départ.

A cette heure, Giannis Antetokounmpo est en train de "se demander si sa meilleure option sur le long terme est de rester à Milwaukee" ou de quitter la franchise qui l'a drafté.

Plusieurs équipes surveillent le dossier de près et certaines d'entre elles, venues aux nouvelles à plusieurs reprises ces dernières années, se préparent à s'asseoir à la table des négociations. En clair : le Greek Freak n'a pas encore demandé son trade à Jon Horst, le GM, mais il y a une vraie possibilité que ce soit le cas durant l'intersaison.

Il y avait eu coup de pression de la part de Giannis, avant le trade pour Damian Lillard. Là, on semble quand même être un cran au-dessus, avec des Bucks qui n'ont qu'une marge de maneouvre limitée pour rebâtir une équipe compétitive.

Le double MVP est sous contrat avec Milwaukee jusqu'en 2026-2027 et dispose d'une player option pour 2027-2028 à hauteur de 62.8 millions de dollars.

