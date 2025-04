Un timing pour le moins... étonnant. Mais après tout, la NBA a bousculé tous les codes cette saison avec les licenciements de Taylor Jenkins et Michael Malone juste avant les Playoffs. Jeudi, les Milwaukee Bucks ont annoncé la prolongation du general manager Jon Horst pour plusieurs années.

Sur le papier, cet accord n'incarne pas une immense surprise. Malgré la saison moyenne des Bucks, le dirigeant arrivait en fin de contrat et a de belles réussites à son actif : 8 saisons consécutives en Playoffs sous sa direction, le titre NBA 2021, 64,7% de victoires (2ème en NBA sur la période).

Mais pourquoi l'annoncer dès maintenant ? Encore une fois, l'exercice de Milwaukee est plutôt mitigé. Les derniers choix de Horst (Damian Lillard, Kyle Kuzma) sont contestables. Et surtout, les Bucks sont en difficulté sur le premier tour des Playoffs face aux Indiana Pacers (0-2).

Dans l'hypothèse d'un fiasco sur cette série, est-ce vraiment logique de le conserver ? Désormais, Milwaukee n'aura pas le luxe de se poser la question. Et forcément, il y a une volonté de comprendre les raisons derrière ce timing surprenant.

Et ESPN donne une première piste : la relation entre Horst et Giannis Antetokounmpo. Malgré le contrat jusqu'en 2027 du Grec, les Bucks ont la crainte de le voir perdre patience. Et jusqu'à maintenant, le GM a été excellent pour rassurer la star.

En 2020 puis en 2023, il a toujours réussi à trouver les mots et à actionner les bons leviers pour prolonger le Greek Freak. Les deux hommes disposent d'excellents rapports car Giannis a toujours eu le sentiment de se sentir écouté dans les choix de son dirigeant.

Pour apaiser un Giannis Antetokounmpo potentiellement frustré par une élimination précoce en Playoffs, Jon Horst est donc considéré comme l'homme de la situation.