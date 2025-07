Les New York Knicks ont-ils l'espoir de récupérer Giannis Antetokounmpo sur cette intersaison ? Même si le Greek Freak semble plutôt parti pour rester aux Milwaukee Bucks, il existe encore une incertitude sur ses intentions. Et si la superstar demande son trade, toutes les équipes de la NBA - sans avoir les mêmes chances - veulent pouvoir tenter le coup.

Les Knicks figurent très certainement dans la liste des franchises intéressées. Au point où le dossier concernant le Grec impacte la gestion de l'effectif actuel ? Il s'agit de l'avis du journaliste de SNY Ian Begley. Notamment par rapport à la situation de Mikal Bridges.

Actuellement, l'ailier se trouve sous contrat jusqu'en 2026. Agent libre l'été prochain, l'ex-joueur des Phoenix Suns est éligible, dès maintenant, à une prolongation pour 156,2 millions de dollars sur 4 ans. Et pourtant, les Knicks tardent à le verrouiller. Avec une idée derrière la tête ?

"Les Knicks et toutes les autres équipes gardent un œil sur Milwaukee, et sur ce qui peut ou ne peut pas s'y passer. Je crois que Bridges n'a pas été prolongé car si c'est le cas, tu ne peux pas l'échanger pendant six mois. Tant que le dossier Giannis n'est pas totalement réglé - et je ne crois pas que ce soit le cas -... Si Bridges prolonge, cela veut dire que l'option Giannis n'est plus sur la table", a avancé Begley.

Je trouve la théorie intéressante. Tout d'abord, on connaît l'intérêt des Knicks pour les superstars. Ils ont longtemps attendu une telle opportunité. Notamment avec Joel Embiid. Avant de passer à l'offensive pour Karl-Anthony Towns l'an dernier.

Si la porte s'ouvre pour Giannis Antetokounmpo, je crois aussi que NY veut avoir la possibilité d'agir. Avec un package capable de convaincre Milwaukee. Quitte à faire attendre Bridges ? Le risque peut se comprendre. Mais si c'est réellement le cas, attention à ne pas trop jouer avec le feu...