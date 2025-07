Malgré les rumeurs l’envoyant dans d’autres équipes, Giannis Antetokounmpo a de grandes chances de rester aux Milwaukee Bucks.

C’est en tout cas ce qu’il a laissé entendre dans un stream avec IShowSpeed. Ce dernier lui a demandé s’il resterait à Milwaukee. Le Grec aurait peut-être plus paraître plus assuré, mais sa réponse devrait satisfaire les fans des Bucks :

« Probablement. Probablement, on verra. Probablement, j’aime Milwaukee », a répondu Giannis Antetokounmpo.

giannis to the knicks pic.twitter.com/h5FaQgCAgP — melo (@ybnevertweet) July 10, 2025

Le Grec a également raconté que pas mal de gens autour de lui lui ont suggéré d’aller jouer aux New York Knicks. La vie pour un membre de l’entourage d’un joueur est forcément un peu plus palpitante à Big Apple qu’à Milwaukee…

« Beaucoup de gens ont essayé de me convaincre, et essayent de me convaincre d’aller jouer là-bas et tout… »

En mai dernier, après la 3e sortie au premier des tours des Bucks en 3 ans, Shams Charania expliquait que le joueur s’interrogeait quant à savoir si son intérêt à long terme était de rester à Milwaukee ou de jouer ailleurs.

Depuis les rumeurs se sont multipliées. Et les New York Knicks étaient la principale destination potentielle mentionnée.

Mais même s’il n’a pas forcément apprécié que sa franchise se sépare de Damian Lillard, il semble donc avoir envie de rester. « Probablement », en tout cas.