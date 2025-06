Hoard et Diabaté pré-sélectionnés pour l’Euro, quel plaisir !

La liste des 18 Bleus pour l'Eurobasket 2025 est tombée, avec les absences attendues de Victor Wembanyama et Rudy Gobert, mais aussi malheureusement celle d'Evan Fournier. Damien a déjà traité la liste en question, qui sera réduite à 12 noms si je ne dis pas de bêtises. Je voulais saluer la présence de deux joueurs. Pas les deux jeunes joueurs NBA que sont Zaccharie Risacher et Alex Sarr, même si j'en suis très content. Mais bien Jaylen Hoard et Moussa Diabaté !

Pour Moussa Diabaté, si vous avez écouté le CQFR avec assiduité cette saison, vous savez à quel point je l'apprécie et j'espérais vraiment qu'il ait sa chance. Je ne sais pas si Frédéric Fauthoux compte l'emmener, d'autant qu'il y a d'autres joueurs, dont certains plus expérimentés, sur le poste 5, mais sa présence me fait très plaisir et je suis convaincu que son moteur et son énergie le rendront précieux en équipe de France un jour ou l'autre.

L'autre, c'est Jaylen Hoard, rayonnant en Israël depuis deux saisons, déjà très intéressant par le passé lors de sa saison avec OKC, je pense qu'il mérite de jouer enfin une compétition avec les A. Sur le poste 4, sa panoplie devrait lui permettre d'être dans la rotation et d'enfin montrer ses qualités au grand public.

Evan Fournier bien absent, la liste des 18 Bleus pour la prépa !