Evan Fournier bien absent, la liste des 18 Bleus pour la prépa !

La mauvaise nouvelle est confirmée ! Présenté comme très incertain en raison d'une cheville douloureuse, Evan Fournier ne figure pas dans le groupe convoqué par le sélectionneur Frédéric Fauthoux pour la préparation de l'Euro 2025.

Comme attendu, le patron des Bleus doit également composer sans Rudy Gobert et Victor Wembanyama. Après une longue saison en NBA avec les Minnesota Timberwolves, le pivot a décidé de faire l'impasse sur cette compétition. Alors que le jeune prodige souhaite se concentrer sur sa remise en forme après sa thrombose veineuse à l'épaule.

Même diminué par ces absences, le groupe tricolore reste tout de même de qualité ! Voici la liste des 18 joueurs convoqués :

Meneurs : Sylvain Francisco , Théo Maledon , Frank Ntilikina , Matthew Strazel ;

, , , ; Arrières / Ailiers : Isaïa Cordinier , Bilal Coulibaly , Ousmane Dieng , Nadir Hifi , Timothé Luwawu-Cabarrot , Elie Okobo , Zaccharie Risacher ;

, , , , , , ; Intérieurs : Moussa Diabaté, Jaylen Hoard, Mouhammadou Jaiteh, Mathias Lessort, Vincent Poirier, Alexandre Sarr, Guerschon Yabusele.

Quand on voit les absents (Evan Fournier, Gobert et Wembanyama) et ce groupe, on peut tout de même se targuer d'avoir un très joli vivier à disposition ! En tout cas, il y a clairement le potentiel pour composer une équipe forte et compétitive pour nourrir des ambitions sur cette compétition.

Pour rappel, la préparation des Bleus débute le 24 juillet. Et la liste définitive est ensuite attendue en août.