Incroyable mais vrai : les Trail Blazers sont encore en course pour le play-in

Ce serait le genre de renversement que personne n'aurait vu venir : Portland qui finit par accrocher le play-in puis, tant qu'à rêver, les playoffs. Alors le scénario est encore un peu fantaisiste mais les Blazers continuent de se rapprocher très sérieusement de la dixième place de la Conférence Ouest. Ils ne sont qu'à deux victoires des Suns, qui ont justement repris le dernier spot qualificatif pour le play-in aux Mavericks la nuit dernière. Dallas est en sandwich entre les deux équipes mais la franchise texane évolue avec seulement dix joueurs et elle pourrait même continuer de descendre. C'est dans son intérêt pour piocher plus haut à la draft.

La dixième place pourrait donc se jouer entre Portland et Phoenix. L'équipe de l'Arizona a plus d'atouts a priori mais elle est particulièrement irrégulière. Les Blazers, eux, terminent en trombe. Ils ont remporté 18 de leurs 28 derniers matches sous l'impulsion d'Anfernee Simons, Deni Avdija, Shaedon Sharpe et compagnie. Le projet prend forme dans l'Oregon et c'est encourageant pour la suite.