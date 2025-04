Jalen Green : « Draymond ne fait que parler, il n’est pas capable de faire grand chose d’autre » 😮

On peut avoir le même nom de famille - même sans lien de parenté - mais ne pas pouvoir s'encadrer. Jalen Green et Draymond Green se sont pris le bec pendant le game 3 de la série entre Houston et Golden State la nuit dernière. L'intérieur des Warriors a sommé au jeune arrière des Rockets d'aller se vernir les ongles et est clairement entré dans sa tête.

A tel point que Jalen Green, passé à côté de son game 3 après avoir été excellent lors du précédent, s'est lâché au moment d'évoquer l'incident devant les médias. Avec quand même pas mal de mauvaise foi...

"Il ne fait que parler. Il n'est pas capable de faire grand chose d'autre, donc parler est la seule chose qu'il peut faire".

Draymond Green a beau être agaçant, dire qu'il ne sait faire "que parler" n'est pas franchement exact. Que Jalen Green parle de ses aptitudes sportives ou de sa capacité à passer à l'action pour des bagarres, le vétéran des Warriors a suffisamment de faits d'armes dans les deux domaines...

Draymond telling Jalen Green to paint his nails LMFAOOOOOOO😭😭 pic.twitter.com/6JIqheEUYN

— terry (@terryworst) April 27, 2025

