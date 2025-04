Les résultats du samedi en NBA

Cavs @ Heat : 124-87

Thunder @ Grizzlies : 117-115

Rockets @ Warriors : 93-104

Nuggets @ Clippers : 101-99

CQFR : Anthony Edwards fait tomber les Lakers, le Magic et les Bucks se relancent

Denver 2-2 Los Angeles

Cette série tient toutes ses promesses, c'est peu de le dire. Le game 4, à L.A., s'est joué sur un game winner au buzzer sur... un dunk ! Aaron Gordon a été le héros de la victoire des Nuggets pour égaliser à 2-2. Alors que Nikola Jokic, auteur d'un match énorme (36 pts, 21 rbds, 8 asts), s'apprêtait à devoir vivre avec un airball sur sa tentative de tir à la dernière seconde, Gordon s'est arraché pour claquer le ballon sur le gong.

AARON GORDON DUNK AT THE BUZZER FOR THE NUGGETS WIN!!! 🚨🚨 ONE OF THE CRAZIER ENDINGS YOU'LL SEE 🤯😱#TissotBuzzerBeater#YourTimeDefinesYourGreatness pic.twitter.com/BVdHdAEP1Q — NBA (@NBA) April 27, 2025

Les arbitres ont dû vérifier les images avant de valider et de mettre un terme à un nouvel affrontement de haute volée (seul le game 3 a été à sens unique). Denver, qui jouait sans Russell Westbrook, a quand même dilapidé 22 points d'avance, laissant Bogdanovic faire passer les Clippers en tête à 1:11 de la fin pour la première fois de la rencontre. Derrière, Jokic et Ivica Zubac se sont répondus, préfaçant le finish incroyable.

Plus tôt dans le match, les Nuggets et les Clippers se sont accrochés, avec James Harden (15 pts, 11 asts) et Aaron Gordon en principaux belligérants, ce qui a débouché sur pas moins de 6 fautes techniques. La prochaine occasion de régler leurs comptes, sportivement on l'espère, surviendra en début de semaine prochaine, cette fois à Denver.

OKC 4-0 Memphis

Le Thunder est déjà au repos. OKC a balayé Memphis avec une quatrième victoire en quatre matches, même si cette dernière a été âpre et compliquée à aller chercher. Alors que les deux équipes se répondaient et que les Grizzlies, privés de Ja Morant, étaient encore dans le coup, notamment grâce à Scotty Pippen Jr (30 pts), sorti pour 6 fautes à une minute de la fin, Shai Gilgeous-Alexander a planté le panier qui a brisé les derniers espoirs de Memphis de prendre un match. A 11 secondes de la fin, l'aspirant MVP a rentré un petit step back des familles qui lui a permis de donner 5 points d'avance à son équipe et de valider son record personnel en playoffs (38 pts).

Même en étant moins adroits que les Grizzlies au global, et sans sembler intouchables, les joueurs de Mark Daigneault ont joué avec suffisamment de sérieux pour être la première équipe qualifiée pour les demi-finales de Conférence. En face, se dressera une équipe - Denver ou Los Angeles - qui aura bataillé dur et sera sans doute un peu émoussée physiquement.

Cleveland 3-0 Miami

Les Cavs devraient logiquement emprunter le même chemin que le Thunder. En tout cas, s'il n'y a pas plus de résistance de la part du Heat dans le game 4, le coup de balai sera inévitable. Cleveland n'a même pas eu besoin de Darius Garland, son meneur titulaire blessé à l'orteil, pour gagner de... 37 points dans le game 3 pourtant disputé à Miami. Il s'agit de la plus lourde défaite des Floridiens de leur histoire en playoffs.

Le Heat a commencé de manière intéressante en menant de 9 points assez rapidement, puis... la lumière s'est éteinte. Les Cavs ont haussé le ton et ont passé un 33-5 dont Miami ne s'est jamais relevé psychologiquement. Jarrett Allen (22 pts, 10 rbds), De'Andre Hunter (21 pts), Ty Jerome (13 pts, 11 asts), Max Strus (18 pts) et les autres ont relayé un Donovan Mitchell pas dans un grand jour (13 pts à 4/14).

Dans 48 heures, les Cavs auront l'opportunité de s'offrir quelques jours de repos en attendant le vainqueur de la série entre Indiana et Milwaukee.

Houston 1-2 Golden State

Stephen Curry est incroyable. Sans Jimmy Butler, forfait pour le game 3, les Warriors se sont appuyés sur leur superstar pour l'emporter à domicile et mener (2-1) dans cette série contre Houston où ils ont récupéré l'avantage du terrain. Curry a dû faire face à la défense agressive et intense des Rockets, ce qui ne l'a pas empêché de finir avec 36 points, 9 passes et 7 rebonds après un départ poussif.

Les hommes d'Ime Udoka ont débuté le 4e quart-temps avec deux points d'avance, mais personne n'a su élever le niveau lorsque Curry a fait passer le sien à l'échelon supérieur. Personne n'a marqué plus de 17 points chez les Rockets, ce qui vaut aussi pour les Warriors si l'on excepte Steph...

Jonathan Kuminga a débuté la rencontre et joué 17 minutes, avant que Steve Kerr ne choisisse d'autres options autour de Hield (17 pts), Payton (11 de ses 16 pts dans le 4e QT) et Moody notamment.