Les résultats de la nuit, celle d'Anthony Edwards

Celtics @ Magic : 93-95

Pacers @ Bucks : 101-117

Lakers @ Timberwolves : 104-116

Lakers 1-2 Timberwolves

De retour dans le Minnesota, les Timberwolves ont pris le meilleur sur les Los Angeles Lakers (116-104) lors du Game 3. Malgré un Luka Doncic malade (17 points, 8 passes décisives, 7 rebonds), les Angelenos se sont longtemps accrochés dans le sillage d'un LeBron James XXL : 38 points et 10 rebonds.

Cependant, les Californiens ont eu un très vilain défaut sur cette partie : les ballons perdus. Avec 16 turnovers, les Lakers ont laissé de nombreuses opportunités faciles aux Wolves. Jaden McDaniels (30 points) a réalisé son record en carrière avec un excellent début de partie.

Puis c'est Anthony Edwards (29 points, 8 rebonds, 8 passes décisives) qui a pris le relais en fin de match. A 103-103 à moins de 5 minutes du terme de la rencontre, Edwards a comptabilisé 7 points et 2 passes décisives, soit une implication sur 100% des points de son équipe. Sans oublier une action défensive décisive sur Rui Hachimura.

Ce match a également confirmé le rôle moins important de Rudy Gobert sur cette série. 1 point, 3 rebonds et 1 contre en 25 minutes. Mais les Wolves gardent bel et bien la main lors de ce deal avec les Lakers.

🎙️ Kobe Bryant Vs Tracy McGrady, qui eu le meilleur prime ?

Celtics 2-1 Magic

Même renforcé par le retour de Jayson Tatum (36 points, 9 rebonds), les Boston Celtics ont chuté sur le parquet du Orlando Magic (93-95). Comme depuis le début de cette série, les Floridiens ont imposé une grosse intensité physique pour perturber le champion NBA en titre.

Une stratégie payante pour déstabiliser le jeu des Celtics, qui ont perdu 19 ballons ! Grâce à Paolo Banchero (29 points) et Franz Wagner (32 points), le Magic s'est même détaché en comptant 12 points d'avance dans le dernier quart-temps.

Mais en face, Boston ne lâche jamais rien. Sans l'impulsion de Tatum et Jaylen Brown (19 points), la franchise du Massachussetts a recollé à 91-91 avant les 2 dernières minutes. Moment choisi par Wagner pour prendre le match à son compte.

Avec deux paniers consécutifs sur des pénétrations, l'Allemand a débloqué la situation en faveur d'Orlando. Car malgré un panier de Derrick White (16 points), les Celtics ont ensuite échoué face à la défense floridienne.

Dirty Foul?

-

⚡️ by PrizePicks & Gametime pic.twitter.com/JV2mvgrBK5 — Celtics on CLNS (@CelticsCLNS) April 25, 2025

Pacers 2-1 Bucks

Le facteur X le plus inattendu ? A l'occasion du Game 3, les Milwaukee Bucks ont facilement dominé les Indiana Pacers (117-101). Comme à son habitude, Giannis Antetokounmpo (37 points, 12 rebonds) a montré la voie à suivre à son équipe.

Et cette fois-ci, le Grec a reçu du soutien. Gary Trent Jr a planté 37 points avec 9 paniers à trois points ! Il a ainsi égalé le record de la franchise en Playoffs, détenu jusqu'à maintenant par Ray Allen.

Avec l'adresse de l'ex-joueur des Portland Trail Blazers derrière l'arc, la défense des Pacers a dû libérer des espaces pour Giannis, qui s'est régalé après la pause. Sur le plan offensif, Pascal Siakam (28 points) et Tyrese Haliburton (14 points, 10 passes décisives) ont bien tenté de résister. Et Indiana menait d'ailleurs à la pause.

Mais même avec un Damian Lillard (7 points, 5 passes décisives) toujours rouillé, les Bucks ont eu une puissance offensive trop importante avec un véritable déferlement après la mi-temps. Une victoire qui devrait faire du bien à Milwaukee.

Greatness from Gary Trent Jr. 37 PTS | 9 3PM | 4 STL | 75% 3FG pic.twitter.com/xjUoInENuF — Milwaukee Bucks (@Bucks) April 26, 2025

Paul Pierce, Kevin Martin, Payton Pritchard – Les 3 infos de la semaine