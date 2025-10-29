Jaylen Brown appelle LeBron James pour un conseil… capillaire 😂

La star des Boston Celtics Jaylen Brown a provoqué l’hilarité du web après un match contre les New York Knicks, lorsque sa « hairline » – visiblement redessinée à la bombe – s’est partiellement effacée sur le maillot d’OG Anunoby.

Plutôt que de fuir les moqueries, Brown a choisi de s’en amuser lors d’un live Twitch mardi soir.

« Je blâme Boston. Dix ans de stress, les médias, la pression pour le titre… c’est vous qui avez causé ça », a-t-il plaisanté.

Jaylen Brown on his balding 💀 “I blame Boston. 10 years of media, stress, championship. This is y’all fault” (h/t @CelticsUnite18) pic.twitter.com/Zg2E3mQiLt — Fullcourtpass (@Fullcourtpass) October 28, 2025

Le triple All-Star de 29 ans a même laissé un message à LeBron James, lui demandant s’il devait se rendre en Turquie pour une greffe de cheveux.

Le King, régulièrement taquiné sur le sujet tout au long de sa carrière, semble être devenu le confident idéal pour ce type de « détresse capillaire ».

Jaylen Brown called LeBron James to ask if going to Turkey would help his hairline 💀 (h/t @destroynectar)pic.twitter.com/Ucfn84HbO0 — Fullcourtpass (@Fullcourtpass) October 28, 2025

Sur le ton de l’humour, Jaylen Brown a promis de « s’occuper de ça » très bientôt. En attendant, ses performances ne laissent, elles, rien à retoucher : il tourne à près de 30 points de moyenne sur ses trois premiers matchs de la saison, à 49 % au tir et 50 % à trois points.

Même sans Jayson Tatum, blessé, Brown assume son rôle de leader offensif… quitte à perdre quelques cheveux dans le processus.

« Victor Wembanyama sera avec LeBron et Jordan dans la discussion du GOAT »