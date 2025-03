Jeanie Buss insinue qu’Anthony Davis ne se sentait pas bien aux Lakers

Les Dallas Mavericks font tout pour essayer de justifier le transfert de Luka Doncic tandis que les Los Angeles Lakers n'ont absolument pas besoin de s'exprimer sur le trade. Et rien que ça, ça résume complètement l'échange entre les deux franchises. Tout le monde comprend pourquoi les Angelenos ont sacrifié Anthony Davis, Max Christie et un tour de draft pour récupérer le prodige slovène. Mais Jeanie Buss tient tout de même à expliquer pourquoi ils ont fait ce deal qui a envoyé l'intérieur All-Star dans le Texas.

"On a donné beaucoup pour Luka. Nous sommes heureux de l'avoir avec nous. On a perdu trois fois de suite contre les Nuggets en playoffs et rien n'allait être différent cette année. Anthony Davis se plaignait de son poste et il n'était pas heureux. Donc je pense qu'il y a du positif pour les deux équipes. Ils ont eu ce qu'ils cherchaient et nous aussi."

Il faut comprendre que Buss, en tant que proprio des Lakers, a un statut forcément particulier : elle sait que sa franchise est perçue comme celle qui aurait le droit à des traitements de faveur. De nombreux dirigeants ont fait part de leur dégoût après que Doncic ait atterri à Los Angeles. Et même si les Lakers n'y sont pour rien en ce qui concerne les décisions de Nico Harrison (et des Mavericks), il y a eu une forme de rancœur qui s'est installée envers le club californien. Et ça, ce n'est pas bon pour le business.

Ce qu'on apprend, c'est donc qu'Anthony Davis n'était pas forcément heureux à Los Angeles. Est-ce vraiment vrai ? Allez savoir. Mais il y a encore une fois une histoire d'utilisation avec un joueur qui refuse fréquemment d'être vu comme un pivot.