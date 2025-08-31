Jeremy Lin qui arrête, ça fait quelque chose !

Jeremy Lin était loin de nos écrans depuis un bout de temps maintenant. Et la Linsanity semble dater du siècle dernier. Mais ça fait quand même quelque chose d'apprendre qu'il est désormais officiellement à la retraite et que sa carrière est terminée à 37 ans. Cette parenthèse dorée de quelques mois à New York restera gravée à jamais dans ma mémoire.

Jamais un enchainement d'événements en NBA, certes sur une courte période, n'a autant semblé tirée d'un film. Un garçon sorti de nulle part ou presque, avec une origine ethnique quasiment jamais représentée dans la ligue, un gabarit quelconque... Jeremy Lin a cassé les barrières et enflammé le Madison Square Garden et les Knicks comme peu de personne dans l'histoire de la franchise. Alors que l'équipe était en crise, ses exploits pour lesquels on se levait la nuit ont redonné un sens à la saison et donné l'impression à beaucoup de gens que ce rêve inatteignable était finalement peut-être possible.

La suite a été compliquée, notamment son départ express de New York avec le contrat poison pill des Rockets, mais ce qu'il a fait après est très respectable, même s'il n'a jamais retrouvé cet état de grâce de la saison 2011-2012. On pourra quand même toujours se demander ce qu'il serait advenu s'il était resté dans la foulée de cet extraordinaire passage.

Pour le coup, on peut vraiment dire "merci pour ce moment".