Après deux pointes à 25 et 26 points, Jimmy Butler en a marqué entre 6 et 15 sur les trois derniers. Pas de quoi l’inquiéter puisque les Golden State Warriors restent sur sept victoires consécutives. Et 14 victoires en 15 matches, comme le rappelle Antoine. C'est d'ailleurs à cette session que les propos du joueur après la rencontre m'ont fait penser.

Comme il le souligne, le scoring n’est qu’une partie de son jeu. Et s'il se sait prêt à l’utiliser dès qu’il en aura besoin :

« Je ne suis pas juste un scoreur. Je peux scorer dès que j’en ai envie. Je pourrais prendre des tirs parmi les plus durs si je le voulais et personne n’aurait rien à y redire. Mais je veux que tout le monde soit impliqué. Je veux mettre les gars en place sur les spots qu’ils aiment bien.

Quand mon moment sera venu, tout le monde saura que c’est mon moment. Mais en attendant, on va passer le ballon au joueur ouvert, faire en sorte que mes gars prennent quelques tirs, les trouver sur transition et continuer à gagner. »

Rien de surprenant. C’est effectivement très cohérent avec le Jimmy Butler qu’on a connu, notamment au Miami Heat. Faire ce qui est bon pour l’équipe, avant de hausser le ton sur le scoring quand il y en a vraiment besoin, notamment en playoffs.

Les role players auront moins de minutes et de responsabilités pendant les playoffs. Ce qui rend forcément leur tâche plus compliquée les quelques fois où le contexte du match fera qu'ils devront endosser plus de responsabilité ou mettre un tir important. Les faire jouer maintenant, leur donner des sensations et de l'expérience les aidera grandement au moment où ils devront être bons sur une courte durée.

Avec sa défense, son playmaking et cet état d’esprit, Jimmy Butler est vraiment la recrue idéale pour les Golden State Warriors. Une recrue qui va coûter très cher, certes, mais d’un point de vue sportif, c’est une réussite.

Jimmy Butler on his scoring: “When it's my time, you'll know it's my time. Until then, I'm going to pass the ball to the open man, get my guys some jumpers, get them out in transition and we gonna keep winning." pic.twitter.com/sbue8m2uIP

— Anthony Slater (@anthonyVslater) March 16, 2025