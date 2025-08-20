John Wall dit stop, quelle trace laisse-t-il en NBA ?

John Wall vient de mettre un terme à sa carrière de manière officielle, après avoir été hors de la ligue pendant deux ans et demi. On ne doutait malheureusement pas de cette issue. Il y a 6 mois, l'ancien meneur des Washington Wizards avait expliqué qu'il espérait retrouver un contrat en NBA. Il y avait peu de chances que cela se produise, entre ses trop nombreuses années d'inactivité, son passif en termes de blessures et même quelques aspects extra-sportifs dont la plupart des franchises ont préféré se tenir à l'écart.

Alors, quelle trace va laisser John Wall ? Il y a quand même un statut de n°1 de Draft, de meneur au potentiel excitant, qu'il a plutôt bien réussi à assumer pendant un temps. Avec les Wizards, Wall a été cinq fois All-Star, dans une All-NBA Third Team et une All-Defense 2nd Team. La dernière fois que Washington a été une équipe un peu prometteuse, c'est lorsqu'il occupait le backcourt avec Bradley Beal. Les Wizards ont d'ailleurs eu une période où ils ont joué quatre fois les playoffs en cinq ans (entre 2014 et 2018) en passant à deux reprises le 1er tour.

Après ça, John Wall a été frappé par la poisse et ses expériences à L.A. ou Houston n'ont rien donné de concluant. Le joueur explosif, fort défenseur et excellent passeur était loin. Reste donc un goût d'inachevé, mais un prime franchement fort et qui lui permettra de ne pas être oublié sur cette décennie des 2010's.

A 34 ans, l'ex-prospect de Kentucky va pouvoir se tourner vers d'autres projets. Il y a quelques années, il était notamment devenu co-propriétaire de l'équipe australienne de South East Melbourne