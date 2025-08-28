Jokic 1er, TP 6e : le Top 10 des meilleurs Européens de l’histoire de la NBA selon BR https://twitter.com/RTNBA/status/1960891169266639017 Exprimez-vous Mathieu FardelJ0aime bcp Doncic, mais il est trop haut. C'est un super joueur, mais il n'a été ni MVP, ni champion. Gobert 8? Il y a un journaliste français à BR? Et il manque Sabonis! C'est quand même lui qui est à l'origine de la création de la Dream Team!!28.08.2025 - 13:21Répondre 0
Gobert 8? Il y a un journaliste français à BR?
Et il manque Sabonis! C'est quand même lui qui est à l'origine de la création de la Dream Team!!