Au terme d'un long feuilleton, Jonathan Kuminga a signé un contrat à 48,5 millions de dollars sur deux ans avec les Golden State Warriors. Avec une "team option" sur la seconde année. Avec ce deal sur le court terme, l'avenir du jeune talent de 22 ans demeure très incertain.

Dès le 15 janvier, le Congolais sera disponible pour un trade. Avec quel marché ? Selon l'insider Jake Fischer, Kuminga a toujours des intérêts. Les Chicago Bulls, les Sacramento Kings et les Phoenix Suns ont toujours un œil sur le joueur des Warriors.

Pour autant, une question va se poser : est-ce qu'ils seront en mesure de formuler une offre intéressante aux Warriors alors qu'ils n'ont pas été en capacité de le faire cet été ? Car sur ce dossier, Golden State a réussi à conserver le contrôle.

Avec la "team option" pour la saison 2026-2027, la franchise californienne ne devrait pas revoir à la baisse ses exigences pour envisager un trade de Jonathan Kuminga. Puis la suite de ce dossier va aussi dépendre de la production de l'intérieur.

S'il se montre performant, les Warriors peuvent aussi envisager un futur commun sur la durée. Personnellement, j'ai du mal à envisager un autre dénouement qu'un trade. Mais une surprise n'est jamais à écarter...