Après des semaines passées à s'observer et à négocier, Jonathan Kuminga et les Golden State Warriors sont enfin tombés d'accord. On ne sait pas si le Congolais passera toute la saison en Californie, mais il devrait au moins la débuter maintenant que sa situation contractuelle est réglée.

D'après ESPN, Jonathan Kuminga a trouvé un terrain d’entente avec les Warriors et prolonge pour 48,5 millions de dollars sur deux ans, avec une particularité : la deuxième saison est assortie d’une team option. Un choix qui laisse à Golden State une certaine flexibilité dans les négociations à venir. On apprend dans le même temps que Kuminga a refusé un deal plus lucratif mais aussi plus contraignant de 75 millions de dollars sur 3 ans, lui qui disposait d'une qualifyng offer à 7.9 millions de dollars.

Kuminga sèche le media day, ultimatum mercredi

Kuminga, le chaud et le froid

Depuis le début de son aventure avec les Warriors, Jonathan Kuminga alterne les périodes où son talent indiscutable fait de lui l'un des rouages essentiels de l'équipe, et celles où sa frustration de ne pas être utilisé différemment est très palpable.

Le n°7 de la Draft 2021 aura en tout cas l'occasion de convaincre à nouveau ses dirigeants qu'il est l'un des hommes de la situation. Il ne pourra pas être tradé avant le 15 janvier, date à laquelle son nom risque de revenir rapidement dans la rubrique des rumeurs.

Pour Steve Kerr et le front office de Golden State, cette signature met fin à l’incertitude et leur permet de repartir au complet : Kuminga avait déjà manqué la reprise. Avec 14 joueurs sous contrat, la franchise garde une place libre dans l’effectif et pourrait attendre mi-novembre pour éventuellement recruter un dernier élément. L'élément en question pourrait être Seth Curry, le frère de l'icône locale.