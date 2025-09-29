Kuminga sèche le media day, ultimatum mercredi

Kuminga boycotte le media day des Warriors. Trois offres, une QO à 8 M$ et une deadline mercredi 1er octobre 23h59 ET : la négociation entre dans le dur.

Le bras de fer entre Jonathan Kuminga et les Golden State Warriors vit ses dernières heures. D’après ESPN, l’ailier ne s’est pas rendu à San Francisco ce week-end et n’apparaîtra pas au media day de lundi, faute d’accord contractuel. La date butoir de sa qualifying offer approche : mercredi 1er octobre 2025 à 23h59.

Les discussions butent sur la structure. Les Warriors ont laissé trois offres sur la table : deux ans à 45 M$, trois ans à 75,2 M$ (avec option d’équipe sur la dernière saison pour ces deux formats), et une offre à trois ans pour 54 M$ sans option. Le camp de Kuminga refuse les team options à moins d’une hausse financière et verrait l’inclusion d’une player option comme un signe d’ouverture après « des années de confusion » sur son rôle et la perspective de minutes fluctuantes sous Steve Kerr. En l’état, la franchise attend qu’il choisisse l’un des deals… ou qu’il revienne sur l’offre initiale à 8 M$ avant l’échéance de mercredi soir.

Le levier de pression principal du joueur, c’est précisément cette qualifying offer d’un an : elle lui donnerait une clause de non-transfert implicite sur 2025-26 et l’amènerait à l’été 2026 en agent libre non restreint, avec un marché a priori doté d’une dizaine d’équipes sous le cap. C’est le scénario que Golden State souhaite éviter, au risque de perdre un 7e choix de Draft sans contrepartie l’été prochain. Les pistes de sign-and-trade évoquées avec Phoenix et Sacramento sont « dormantes » à ce stade.

Horford signe chez les Warriors

Les conséquences débordent sur la construction du roster. La Baie a obtenu l’engagement pluriannuel d’Al Horford et des accords avec Gary Payton II et De’Anthony Melton, mais la signature d’Horford est liée à la résolution du dossier Kuminga pour rester sous le second apron. Le rookie Will Richard (2e tour) a signé, portant l’effectif à 13 contrats garantis ; le plan reste de faire de Kuminga le 14e, avant d’évaluer une 15e place (discussions avec Seth Curry) selon la marge salariale restante. Dans l’immédiat, aucune dynamique positive n’a émergé des échanges entre le GM Mike Dunleavy Jr. et l’agent Aaron Turner dimanche selon ESPN.

Sportivement, l’absence au media day puis au premier entraînement complique la préparation de Steve Kerr. L’équation du staff sur les ailes — spacing, création secondaire, responsabilités défensives — était pensée avec Kuminga, dont l’explosivité et le développement récent en font un maillon clé pour accompagner Stephen Curry et Draymond Green. Chaque jour sans résolution réduit les répétitions collectives et pèse sur les options de lineups, alors que la franchise vise un démarrage propre et l'intégration rapide d’Horford dans des configurations à cinq tireurs. La balle est désormais dans le camp du joueur, avec un compte à rebours très concret menant à la nuit de mercredi.