Horford signe chez les Warriors, Payton et Melton rempilent

Al Horford quitte Boston et s’engage pour plusieurs saisons avec les Warriors, où il est pressenti titulaire au poste 5 pour soutenir le projet court-terme de Golden State.

Al Horford a tranché : le vétéran quitte Boston et s’engage sur un contrat pluriannuel avec Golden State. L’accord, conclu ce week-end, s’inscrit dans la nouvelle feuille de route des Warriors, qui renforcent leur secteur intérieur avant le camp d’entraînement.

Selon ESPN, Horford pourrait débuter la saison comme pivot titulaire, avec un rôle de cadre aux côtés de Stephen Curry et Draymond Green. La finalisation administrative de plusieurs signatures restait liée au dossier RFA de Jonathan Kuminga, attendu au plus tard le mercredi 1er octobre (heure US), mais le deal d'Horford est désormais acté publiquement.

Le contexte sportif et financier a pesé. Après quatre saisons et un titre 2024 avec les Celtics, Boston a choisi d’alléger sa masse salariale cet été ; Golden State a, de son côté, ciblé un intérieur d’expérience capable d’écarter le jeu après le départ de Kevon Looney vers New Orleans. Horford sort d’une saison à 9,0 points et 6,2 rebonds en 60 matchs, avec 36,3 % à trois points, des chiffres qui collent à l’identité des Warriors.

Le joueur de 39 ans a adressé un message d’au revoir appuyé à Boston : « Dès notre arrivée, vous avez accueilli ma famille et moi à bras ouverts... Lever la 18e bannière... Je vous en serai éternellement reconnaissant... Merci, Boston. » Une façon de tourner la page après une parenthèse verte particulièrement fructueuse.

Al Horford débloqué, Melton et Payton suivent

Les Warriors ont aussi bouclé le retour de Gary Payton II sur un nouveau contrat, ainsi que celui de De’Anthony Melton. Mais, comme pour Horford, la formalisation dépend toutefois de l’issue du dossier Jonathan Kuminga et de la gestion de l’apron, précise ESPN.

Kuminga sèche le media day, ultimatum mercredi

Les Warriors sortent d’une saison à 48-34 et d’une qualification en demi-finale de Conférence Ouest ; l’arrivée d’un stretch-5 discipliné, défenseur aguerri des switchs, doit fluidifier les minutes avec Green et soulager Curry loin du ballon. L’organisation assume une fenêtre d'opportunité courte vers le titre, alors que ses leaders sont engagés au moins jusqu’en 2026-27.

En pratique, Steve Kerr devrait exploiter Horford dans des lineups à cinq tireurs pour punir les aides sur Curry. Son volume de contres n’est plus celui de ses années All-Star, mais sa défense au poste, sa communication en couverture et sa solidité au rebond restent des atouts majeurs pour un groupe qui a régulièrement souffert dans la raquette ces dernières saisons.

La suite dépendra aussi de la santé et du rendement des renforts extérieurs annoncés.

