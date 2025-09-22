Kevin Durant a bloqué son retour aux Warriors

Kevin Durant a levé le voile sur les coulisses de son départ des Phoenix Suns. Invité au Game Plan Sports Business Summit, l’ailier des Houston Rockets a expliqué comment il avait lui-même bloqué un trade qui aurait pu le ramener aux Golden State Warriors lors de la dernière deadline de février.

Durant a d’abord confié avoir mal vécu le fait d’apprendre par d’autres que les Suns envisageaient de l’échanger.

« Au départ, j’étais un peu blessé, parce que je pensais avoir construit une relation solide avec les Phoenix Suns », a expliqué KD. « Et l’apprendre par une autre partie a été un peu perturbant, mais c’est le jeu. Alors je suis passé rapidement à autre chose et j’ai essayé de voir quelles seraient les prochaines étapes. »

Concernant Golden State, il a confirmé que lui et ses représentants avaient tout fait pour bloquer l’opération.

« J’ai entendu que Golden State était dans le coup autour de la deadline, mais c’est là que Rich (Kleiman, son manager et associé) est intervenu », a raconté Durant. « Les relations que nous avons construites dans la ligue et aussi le fait d’avoir joué à Golden State ont aidé. Nous avons pu leur dire de patienter un peu à ce sujet. »

Concrètement, il souhaitait rester aux Suns et a demandé (ou fait comprendre) à son ancienne franchise de ne pas poursuivre les discussions. Ce qui en dit long sur le pouvoir des stars en NBA.

Kevin Durant savait qu’elles reprendraient une fois l’été venu, comme avec d’autres équipes.

« Depuis que j’étais sur le marché en février, au moment de la deadline, les équipes observaient comment leur saison se déroulait et ce dont elles avaient besoin. Nous savions que nous y reviendrions autour de l’été, et Houston a sauté sur l’occasion. Tout s’est passé assez vite à partir de là », a résumé KD.

Durant, aujourd’hui à Houston, a donc choisi sa trajectoire, préférant éviter un retour en Californie. Une décision qui dit autant de choses sur sa carrière que sur l’influence qu’il garde encore dans les coulisses de la NBA.

