Kevin Durant ira aux JO 2028… à une condition

Quadruple champion olympique, Kevin Durant envisage les JO 2028 de Los Angeles, mais il ne jouera qu’à une condition précise.

Déjà quadruple champion olympique, Kevin Durant n’a pas fermé la porte à une nouvelle participation aux Jeux Olympiques. Et à une potentielle cinquième médaille.

Interrogé sur la possibilité de le voir porter à nouveau le maillot de Team USA à Los Angeles en 2028, la star des Houston Rockets a livré une réponse claire :

« Oui, si je suis encore moi. Je ne veux pas du cadeau qu’on fait à un vétéran : ‘Viens t’asseoir au bout du banc’. Mais on verra. Je prends toujours du plaisir à aller au gymnase tous les joueurs, donc c’est déjà un bon début. »

KD On playing in the 2028 Olympics 😂 “If I’m still me I’ll play I don’t want that veteran sit on the end of the bench and get your 5th”via @ashtenjewell pic.twitter.com/WjdgJFEHqy — Swish Cultures (@swishcultures_) September 17, 2025

Celui qui aura 39 ans lors des Jeux de 2028 précise donc qu’il n’entend pas y participer à un simple rôle symbolique. Kevin Durant veut rester compétitif et contribuer réellement sur le terrain.

Cette prise de position intervient quelques mois après l’or glané par les États-Unis aux Jeux de Paris 2024. Durant avait alors confirmé qu’il demeurait une valeur sûre de Team USA, capable de briller dans les grands rendez-vous. Mais l’ailier All-Star, conscient du poids des années, rappelle qu’il ne veut pas “s’accrocher” uniquement pour l’honneur.

Son palmarès olympique parle pour lui : médailles d’or en 2012, 2016 et 2021, puis à nouveau en 2024. Mais le défi sera inédit : se projeter à presque 40 ans dans une compétition exigeante et face à une génération montante toujours plus talentueuse. Le défi n’est pas irréalisable puisque c’est à peu près l’âge auquel LeBron James a pris part aux Jeux Olympiques de Paris.

La condition posée par Durant — « si je suis encore moi » — pourrait guider la gestion de sa fin de carrière NBA : planification de ses saisons, gestion de son corps et préparation ciblée. Il ne s’agira pas seulement de faire acte de présence, mais de rester un joueur dominant, capable de peser sur le destin de Team USA.

À Los Angeles, le public rêverait de voir KD conclure sa carrière olympique à domicile. Mais, fidèle à son style, il ne promet rien qu’il ne puisse assumer.

Quel rôle pour Kevin Durant dans l’attaque des Rockets ?