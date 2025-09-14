Quel rôle pour Kevin Durant dans l’attaque des Rockets ?

Recruté cet été par les Houston Rockets, Kevin Durant se montre prêt à s'adapter aux besoins de sa nouvelle équipe.

Pour passer un cap, les Houston Rockets ont décidé de miser sur Kevin Durant cet été. Pour récupérer l'ailier en provenance des Phoenix Suns, les Texans ont sacrifié Jalen Green, Dillon Brooks, le #10 pick de la Draft NBA 2025 et 5 picks du second tour de la Draft. Autant dire qu'ils croient en l'impact de KD.

Sur le papier, l'ex-joueur des Golden State Warriors doit régler un problème majeur à Houston : les difficultés offensives de l'équipe sur demi-terrain. Capable de créer son propre tir et de générer l'attention des défenses adverses, Durant risque d'être un atout très précieux pour l'entraîneur Ime Udoka.

Mais de son côté, le joueur de 36 ans souhaite intégrer le système des Rockets. Sans bousculer les idées déjà en place.

"Il ne veut pas voir l'équipe s'appuyer uniquement sur lui. Il souhaite s'intégrer au groupe et que les autres ne se mettent pas en retrait par rapport à lui. C'était son message envers les jeunes : 'soyez vous-mêmes, continuez à progresser, et je m'adapterai là où cela sera nécessaire'.

Maintenant, on a un joueur qui marque beaucoup depuis longtemps. Quand on ajoute ce type de joueur, l'efficacité augmente, l'attention générée par la défense aussi et cela aide les autres joueurs. Ce qu'il fait sur le terrain, en attaque, est parfait.

Il peut donc intégrer tous les systèmes. On l'a d'ailleurs vu partout où il est passé, même ces dernières années. Son efficacité, ses statistiques malgré le poids des années, il continue à performer à un très haut niveau.

Il s'intégrera donc parfaitement à notre équipe. Je pense que l'attention qu'il attire, comme je l'ai dit, sera bénéfique pour les autres. C'est un joueur sur lequel on peut compter pour finir les matches. Mais c'est aussi un joueur très altruiste et doté d'un QI élevé", a analysé Udoka face à la presse.

En arrivant, à ce stade de sa carrière, dans une équipe compétitive, Kevin Durant semble prêt à s'adapter aux besoins des Rockets. Une aubaine pour Houston afin de viser les sommets de la Conférence Ouest.

Le Heat garde un oeil sur Kevin Durant pour la Free Agency 2026