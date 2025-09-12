Kevin Durant est sous contrat à Houston mais éligible à une extension. En cas d’échec, le Heat pourrait tenter sa chance en 2026.

L’idée paraît presque trop belle pour les fans du Miami Heat : ajouter Kevin Durant à leur effectif déjà solide autour de Bam Adebayo et Tyler Herro. C’est pourtant une possibilité que rapporte le Miami Herald : si KD est free agent en 2026, le Heat pourrait être fortement intéressé. Le journal mentionne que « Durant sera toujours une possibilité pour le Heat s’il devient free agent ; le Heat l’a toujours tenu en très haute estime. »

Après une saison 2024-25 décevante, affichant un bilan de 37-45 sans star capable de prendre le relais d’un Adebayo lors des derniers instants, Miami cherchait une pièce majeure pour franchir un palier.

Si Kevin Durant a été échangé à Houston après son bref passage aux Phoenix Suns, le Miami Heat faisait également partie des équipes très intéressées. KD a fait l’objet de nombreuses discussions internes. Le problème, c’était que les dirigeants n’étaient pas d’accord entre eux sur les joueurs à proposer dans un éventuel échange.

Kevin Durant est désormais éligible à une extension de deux ans, 118 millions de dollars, ce qui laisse la possibilité d’une prolongation si ses agents et les Rockets s’entendent. Ce qui a de grandes chances d’arriver.

Mais si Houston ne prolonge pas KD ou s’ils décident de faire des sacrifices dans leur effectif, le Heat pourrait se jeter sur l’occasion. Avec ses ambitions intactes et son noyau compétitif, Miami pourrait miser gros pour convaincre Durant de venir.

On en est encore loin.

Kevin Durant, une limite imposée par les Rockets pour le prolonger ?