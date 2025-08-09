Les Houston Rockets ont l'intention de prolonger l'ailier Kevin Durant, mais sans lui offrir un contrat max.

Sur cette intersaison, les Houston Rockets ont récupéré Kevin Durant en provenance des Phoenix Suns. Pour faire venir l'ailier de 36 ans, la franchise texane a accepté de sacrifier plusieurs atouts : Jalen Green, Dillon Brooks, le #10 pick de la Draft NBA 2025 et 5 picks du second tour de la Draft.

Après un tel trade, les Rockets ont un objectif assumé : prolonger KD, en fin de contrat au terme de la saison 2025-2026. Depuis plusieurs semaines, il se dit que les deux parties discutent pour trouver le bon deal. Avec une volonté claire de permettre à l'ex-joueur de l'Oklahoma City Thunder de finir sa carrière à Houston.

Mais à quel prix ? Actuellement, il se retrouve éligible à une extension à 112 millions de dollars sur 2 ans. En attendant six mois, il peut prétendre à 124 millions de dollars sur 2 ans. Mais les Rockets aimeraient un deal pour un montant inférieur...

Selon les informations du journaliste d'ESPN Tim MacMahon, la direction de Houston espère un effort financier de la part de Durant. Le but serait de trouver un terrain d'entente sans lui accorder le maximum pour garder une flexibilité financière intéressante pour 2027.

Depuis 2010 et son extension rookie, Kevin Durant a toujours signé pour le max. Peut-il accepter un changement de "statut" pour le bien des Rockets ? Un dossier à suivre...

🎙️ Comment Kevin Durant a gâché sa legacy