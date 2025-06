Josh Hart monte au créneau pour défendre Tom Thibodeau

Tom Thibodeau a été viré par les New York Knicks à l’issue de la finale de Conférence perdue contre les Indiana Pacers et ce malgré le fait que l’équipe de Manhattan n’avait plus atteint ce stade de la compétition depuis 2000. Son renvoi aurait été motivé par certaines limites pressenties chez le coach mais aussi par ce que les joueurs ont rapporté à leurs dirigeants lors des entretiens de fin de saison. Alors lesquels ? Qui s’est plaint ? Certainement pas Josh Hart, qui répète son respect pour son désormais ex-entraîneur tout en dénonçant les fans des Knicks qui s’en prennent à Thibs.

« Tom Thibodeau m’a aidé à devenir le joueur que je suis aujourd’hui. Il m’a apporté de la stabilité que je n’avais pas connu au début de ma carrière et il m’a donné une opportunité de me développer en tant que titulaire dans cette ligue. Je lui serai toujours reconnaissant. (…) Tous les gars qui le critiquent, c’est super naze. La franchise a pris une autre direction mais vous devriez tous apprécier ce qu’il a fait pour cette équipe et cette franchise. »