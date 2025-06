Kevin Durant était intéressé par les Knicks, ce n’est pas réciproque

La liste des destinations préférées de Kevin Durant comporte trois équipes. Pourtant, une quatrième aurait pu y figurer aux côtés du Miami Heat, des San Antonio Spurs et des Houston Rockets. Il s’agit des New York Knicks.

Selon Marc Stein, Kevin Durant n’aurait pas été contre le fait d’être tradé aux New York Knicks. Alors pourquoi ces derniers ne sont pas sur la fameuse wish list.

Pour l’insider, « ils ont finalement été sortis (de la liste) quand New York a clairement fait savoir qu’ils ont décidé de ne pas poursuivre un trade pour le 8e scoreur all-time de la NBA. »

Selon Charania, seuls le Heat, les Spurs et les Rockets à la fois suscitent de l’intérêt chez KD et sont prêts à lui offrir une extension à long terme. Est-ce que les Knicks lui en veulent encore d’avoir signé à Brooklyn quand ils s’intéressaient à lui en 2019 ? Ou ne veulent-ils tout simplement pas lâcher trop d’assets, ni investir trop en extension pour un joueur de cet âge ?

Pour rappel, le joueur touchera 54,7 millions la saison prochaine, la dernière de son contrat. Pour autant, les Phoenix Suns ne sont pas prêts à le brader. Ils ont fait savoir aux candidats, selon Charania toujours, qu’ils « feront le meilleur deal pour la franchise, même si ça signifie qu’il faut envoyer Kevin Durant dans une équipe qui n’est pas sur sa liste de préférences. »

L'intersaison risque clairement d'être incroyable. Et la saga Kevin Durant sera l'une des plus suivies et discutées. Mais si les Suns l'envoient dans une équipe qui n'est pas sur cette liste, ce sera tout simplement la free agency la plus folle de l'histoire.