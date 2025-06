Kevin Durant : les trois équipes qu’il préférerait rejoindre

Le feuilleton Kevin Durant devrait animer une partie de l'été. On connaissait le nom des équipes intéressées pour monter un trade et faire venir l'ailier des Phoenix Suns. Maintenant, on sait a priori où a réellement envie d'atterrir KD. D'après Shams Charania d'ESPN, le joueur de bientôt 37 ans a indiqué aux Suns les trois équipes qui lui plaisent le plus parmi les prétendantes.

Même si les Suns ne feront pas de deal qui ne les arrange pas, ils peuvent avoir cette donnée en tête : Kevin Durant ne serait pas contre un départ pour le Miami Heat, les Houston Rockets ou les San Antonio Spurs. Il se dit depuis quelques jours que les Spurs sont déjà passés à autre chose, ce qui laisserait surtout Miami et Houston dans la danse.

Pour rappel, Kevin Durant sera en fin de contrat au terme de la saison 2025-2026, avec une dernière saison à 54.7 millions de dollars.

The Miami Heat, San Antonio Spurs and Houston Rockets are 15-time All-Star Kevin Durant's preferred trade destinations out of Phoenix, sources tell ESPN. Those across the NBA have been made aware in recent days that those are the three teams that Durant would commit to long-term. pic.twitter.com/Hqn5hDaWxC

— Shams Charania (@ShamsCharania) June 15, 2025